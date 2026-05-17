Le spie del papa Chi sono dove operano come agiscono gli 007 del pontefice

Da romatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al riparo delle Mura Leonine, a pochi passi dal colonnato del Bernini, in Città del Vaticano, si trovano - secondo chi studia questi temi - gli uffici di una delle organizzazioni di intelligence più antiche e più misteriose del mondo. Nessuna targa. Nessun logo. La Santa Sede non ne ha mai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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