Le spie del papa Chi sono dove operano come agiscono gli 007 del pontefice
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Al riparo delle Mura Leonine, a pochi passi dal colonnato del Bernini, in Città del Vaticano, si trovano - secondo chi studia questi temi - gli uffici di una delle organizzazioni di intelligence più antiche e più misteriose del mondo. Nessuna targa. Nessun logo. La Santa Sede non ne ha mai. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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