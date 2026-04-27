Lunedì 27 aprile, il Papa ha incontrato in Vaticano l’arcivescova Sarah Mullaly. L’incontro si è svolto in un contesto di dialogo tra le due figure religiose. Non sono stati diffusi dettagli sui contenuti discussi durante la visita. La riunione si inserisce in una serie di incontri tra rappresentanti delle rispettive Chiese. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato eventuali decisioni o dichiarazioni pubbliche successive.

? Cosa sapere Il Papa e l'arcivescova Sarah Mullaly si sono incontrati lunedì 27 aprile in Vaticano.. Il vertice punta a superare le divisioni tra Chiesa cattolica e Chiesa anglicana.. Lunedì 27 aprile 2026, in Vaticano, il Papa ha definito scandaloso il mancato impegno per superare le divergenze tra la Chiesa cattolica e quella anglicana durante l’incontro con l’arcivescova di Canterbury, Sarah Mullaly. Il vertice, che ha segnato la prima visita della primate anglicana presso la sede pontificia, ha ripercorso i legami teologici stabiliti nel 1966. In quell’occasione, l’arcivescovo Michael Ramsey e San Paolo VI avevano dato il via al primo dialogo tra le due confessioni, ponendo le basi per un percorso volto a ristabilire la piena comunione nella fede e nella vita sacramentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa e Canterbury: il richiamo del Pontefice contro le divisioni

Notizie correlate

Leggi anche: Mentre Trump attacca Papa Leone XIV, Mattarella rilancia l’appello alla pace del Pontefice: “Richiamo urgente che non può lasciare nessuno indifferente”

Papa Leone e le coppie gay, l’annuncio del ponteficeIl dibattito nella Chiesa cattolica torna ad accendersi su uno dei temi più sensibili degli ultimi anni: la benedizione delle coppie omosessuali.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Per l’arcivescovo Sarah Mullally visita in Vaticano e preghiera con Papa Leone XIV; Le polemiche dei tradizionalisti cattolici e anglicani non hanno fermato la decisione di Papa Leone di ricevere la nuova arcivescova di Canterbury Sarah Mullally; Diplomazia pontificia, Leone XIV tornato dall’Africa, verso la visita dell’arcivescovo di Canterbury; La leader degli anglicani a Roma, 4 giorni di incontri ed eventi.

Il Papa incontra l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullaly. Lavorare per superare le nostre differenzeDal 25 al 28 aprile, l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullaly, prima donna nell’incarico, sarà in visita in Vaticano e oggi è stato reso noto il discorso di Papa Leone XIV che ha ricevuto l’Arcivesc ... acistampa.com

Il Papa all’arcivescovo di Canterbury: oltre le divisioni per essere testimoni di pace, senza unità si indebolisce la pace (Letizia Lucarelli)Superare le divisioni per essere testimoni credibili di pace in un mondo segnato da conflitti. È l’invito rivolto da Papa Leone XIV all’arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally, ricevuta in udienza in ... farodiroma.it

L'Arcidiocesi di Napoli non potrebbe essere più in fermento per i preparativi necessari ad accogliere Papa Leone XIV, in visita nel capoluogo partenopeo l'8 maggio. A seguire il programma completo, passo per passo, degli incontri e delle funzioni a cui prend - facebook.com facebook

Il Papa all'arcivescovo di Canterbury: "Mentre sono stati fatti molti progressi su alcune questioni storicamente divisive, negli ultimi decenni sono sorti nuovi problemi, rendendo più difficile discernere il percorso per la piena comunione. So che anche la Comuni x.com