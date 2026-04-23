Recentemente, un annuncio di un rappresentante della Chiesa cattolica ha riacceso il dibattito sulla possibilità di benedire coppie omosessuali. La questione, che coinvolge aspetti dottrinali e pastorali, diventa nuovamente al centro dell’attenzione pubblica e delle discussioni interne alla comunità religiosa. La discussione riguarda le posizioni ufficiali della Chiesa e le eventuali aperture o resistenze su questo tema.

Il dibattito nella Chiesa cattolica torna ad accendersi su uno dei temi più sensibili degli ultimi anni: la benedizione delle coppie omosessuali. A intervenire è stato Papa Leone XIV, che ha chiarito la posizione ufficiale della Santa Sede. Parlando con i giornalisti durante il volo di ritorno dall’Africa, il Pontefice ha ribadito un punto fermo: no a una benedizione formalizzata e rituale per le coppie dello stesso sesso e, più in generale, per le coppie in situazioni considerate irregolari dalla dottrina. “Non siamo d’accordo con la benedizione formalizzata”, ha spiegato, facendo però una distinzione importante tra rito ufficiale e accoglienza pastorale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Papa Leone e le coppie gay, l’annuncio del pontefice

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