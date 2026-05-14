Le scorte mondiali di petrolio stanno calando rapidamente, e le scorte si avvicinano a livelli critici. Anche con la fine del conflitto in Iran, il mercato si prevede in deficit. Nel frattempo, in Italia, si è risolto il mistero sul caduto del cucchiaino e del pedale a Garlasco, mentre si apre ufficialmente la corsa alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Home > Podcast > 1405 – Le scorte di petrolio si stanno esaurendo – Garlasco, cade il “giallo” del cucchiaino e del pedale – Al via la corsa alla guida della Figc Le scorte globali di petrolio si stanno esaurendo a un ritmo record. Il mercato sarà in deficit anche con la fine della guerra in Iran. Garlasco, cade il “giallo” del cucchiaino e del pedale: il dna è differente. La Procura di Pavia torna a ribadire l’innocenza di Stasi: “Non ha mai lavato dispenser e lavabo di casa Poggi”. Ufficiale il via alla corsa alla presidenza Figc con le candidature depositate di Malagò e Abete. 1405 – Le scorte di petrolio si stanno esaurendo – Garlasco,...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 14/05 – Le scorte di petrolio si stanno esaurendo – Garlasco, cade il “giallo” del cucchiaino e del pedale – Al via la corsa alla guida della Figc

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