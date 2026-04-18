Oggi alle 15 il Mantova affronta in casa l’Avellino in una partita decisiva per la corsa alla salvezza. Le due squadre sono attualmente pari in classifica, con il Mantova che ha l’opportunità di avvicinarsi ulteriormente ai punti necessari per garantirsi la permanenza nel campionato. La sfida si svolge al campo Martelli, con i padroni di casa che cercano di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo.

Il Mantova ospita oggi alle 15 l’ Avellino per un match con cui potrebbe ipotecare (o quasi) la salvezza. L’incontro con gli irpini non si preannuncia affatto facile, ma i biancorossi, forti anche delle certezze maturate nelle ultime due gare vinte (con Entella e Spezia), sono decisi a proseguire il loro percorso, completando il lungo e complicato inseguimento a quella salvezza che, con cinque punti di vantaggio sulla zona playout a quattro giornate dal termine, si è fatta molto più vicina. Anche se in casa virgiliana il ritornello rimane doverosamente lo stesso: "Non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo continuare a lavorare e a raccogliere punti".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virgiliani e campani a pari punti. Mantova, match point salvezza. Sfida all’Avellino al Martelli

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