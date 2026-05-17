Le sagre tornano a far battere il cuore di Vecchiazzano | un 2026 tra solidarietà e tradizione
A Vecchiazzano, il quartiere si prepara alla ripresa delle sagre, eventi che ogni anno portano in piazza i sapori della tradizione romagnola e coinvolgono la comunità locale. Le iniziative sono programmate per il 2026 e si inseriscono in un calendario che vede l’obiettivo di promuovere solidarietà e valorizzare le tradizioni del territorio. Le manifestazioni sono organizzate dalle associazioni del quartiere e coinvolgono diverse attività legate alla cultura e alla gastronomia, attirando numerosi partecipanti.
Il quartiere di Vecchiazzano si prepara a riaccendere i motori e i fornelli, poiché sta per tornare l’atteso periodo delle sagre che ogni anno anima la comunità forlivese con i sapori autentici della Romagna. L’associazione di Quartiere Vecchiazzano-Massa-Ladino ha infatti delineato il calendario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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