Le sagre tornano a far battere il cuore di Vecchiazzano | un 2026 tra solidarietà e tradizione

A Vecchiazzano, il quartiere si prepara alla ripresa delle sagre, eventi che ogni anno portano in piazza i sapori della tradizione romagnola e coinvolgono la comunità locale. Le iniziative sono programmate per il 2026 e si inseriscono in un calendario che vede l’obiettivo di promuovere solidarietà e valorizzare le tradizioni del territorio. Le manifestazioni sono organizzate dalle associazioni del quartiere e coinvolgono diverse attività legate alla cultura e alla gastronomia, attirando numerosi partecipanti.

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