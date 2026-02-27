Sanremo 2026 | tra spartiti e sentimenti ecco chi fa battere il cuore dei Big

Il Festival di Sanremo 2026 si svolge con una serie di esibizioni e ritorni di artisti noti, creando un mix di emozioni e aspettative tra i partecipanti. Tra i protagonisti ci sono cantanti che si sono esibiti in passato e nuovi volti pronti a lasciare il segno. La manifestazione si concentra sulle performance musicali e sui momenti di condivisione tra i Big in gara.

Il Festival di Sanremo 2026 non è solo gara, ma un intreccio di promesse nuziali, ritorni di fiamma e amori. Il Festival di Sanremo 2026 non è solo gara, ma un intreccio di promesse nuziali, ritorni di fiamma e amori blindati che infiammano il gossip dell’Ariston Il Festival di Sanremo 2026 si conferma un osservatorio privilegiato non solo per le tendenze musicali, ma per le dinamiche affettive dei protagonisti della nostra discografia. Dietro ogni performance si nascondono storie di vita che influenzano testi e interpretazioni. Quest’anno la kermesse diventa il preludio a grandi celebrazioni: Tommaso Paradiso, dopo aver accolto la piccola Anna nel 2025, si prepara al fatidico “sì” con la sua Carolina Sansoni, previsto per giugno. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo 2026, sentimenti e solitudine nei brani di Big ma spazio anche a società e guerraDal rock all’urban, dal pop alle note sudamericane sino al rock e alla musica leggera.

Festival di Sanremo 2026, ecco i titoli e la presentazione dei 30 Big in gara. Angelica Bove e Nicolò Filippucci promossi tra le Nuove ProposteSvelati sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo i titoli delle canzoni inedite che ascolteremo dal 24 al 28 febbraio 2026 Carlo Conti, stasera 14...

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

Sanremo 2026, serata cover: scaletta e tutti i duettiSanremo 2026, la serata delle cover e dei duetti: ecco la scaletta completa con tutti gli artisti, le canzoni scelte, gli ospiti e il programma della quarta serata. blitzquotidiano.it

Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: tutte le cover e i duetti dei Big in ordine di uscitaA condurre la serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Bianca Balti. Il voto sarà suddiviso tra Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). alfemminile.com

