Sal Da Vinci impressiona nelle prove all'Eurovision 2026 | Per sempre sì è un matrimonio in 4 atti
Sal Da Vinci si è esibito con la prima prova sul palco dell'Eurovision Song Contest 2026 con la sua "Per Sempre Sì": la sorpresa dei quattro atti e il matrimonio celebrato dal cantante.🔗 Leggi su Fanpage.it
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