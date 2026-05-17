Nel romanzo “La casa che attende la notte”, l’autrice Clara Sánchez narra la vicenda di Alicia, una giovane di ventidue anni alle prese con numerosi dubbi esistenziali. La storia si concentra sulle sue esperienze e sui pensieri che la accompagnano in un periodo di incertezza. La protagonista si confronta con le proprie emozioni e le scelte che deve affrontare, in un percorso narrativo che si sviluppa nel corso del testo.

Alicia ha ventidue anni, e altrettanti dubbi esistenziali. Anzi, a dire il vero, di questi ultimi ne ha molti di più. Il fatto è che non sa cosa fare della sua vita. A volte, passa la mattinata a prepararsi per un concorso per diventare funzionaria; tuttavia, studia in modo alquanto svogliato, come se la cosa la interessasse ben poco. La giovane, a dire il vero, ha anche un lavoro: fa da babysitter ad un bambino di nove mesi e mezzo, Rafael. Tuttavia, è piuttosto insoddisfatta di questa occupazione, perché la sorella non fa che ripeterle che con quel lavoretto da quattro soldi sta solo sprecando il suo tempo, e così aggiunge altri dubbi a quelli che la giovane possiede già. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “La casa che attende la notte” di Clara Sánchez

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