Le pillole di Polly | recensione di Quello che possiamo sapere di Ian McEwan

In un passaggio tratto dal libro di Ian McEwan, si riflette sul fatto che gli esseri umani non possono conoscere il proprio futuro. Secondo l’autore, se questa possibilità fosse concessa, la consapevolezza delle sofferenze future sarebbe troppo difficile da sopportare. La citazione mette in discussione il valore della conoscenza e il modo in cui questa influisce sulla vita quotidiana delle persone.

Fortunato l’uomo perché gli è negato di conoscere il suo futuro. Se gli venisse svelato, non sopravvivrebbe alla consapevolezza dei dolori che lo attendono. Almeno una certezza, tuttavia, l’essere umano ce l’ha: quel futuro ignoto arriverà, perché il tempo continua a scorrere senza mai fermarsi, inesorabile e incurante delle vicende umane. Il pensiero del futuro, tuttavia, non basta a far desistere alcune persone dal compiere le azioni più nefaste, senza avere alcuna considerazione del benessere non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle che verranno. Così, i potenti della Terra iniziano guerre dissennate e trattano la Natura come se fosse una discarica comunale.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Quello che possiamo sapere” di Ian McEwan Notizie correlate Le pillole di Polly: recensione di: “L’alba dei leoni” di Stefania AuciVincenzo Florio fatica a nascondere tutta la disistima che prova nei confronti di Francesco, il suo secondogenito. Le pillole di Polly: recensione di “Gli incantatori” di James EllroyNegli anni ’60 gli Stati Uniti brulicavano di “incantatori”, persone che accontentavano chi era in cerca di emozioni facili offrendogli illusioni...