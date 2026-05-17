Oggi sono in programma dieci partite di Serie A, seguite da incontri di Premier League, Ligue 1 e Liga. La giornata si apre con il derby di Roma alle 12, che coinvolge anche altre gare decisive per la corsa alla qualificazione in Champions League. Nel pomeriggio si svolge la festa scudetto dell’Inter, mentre più tardi si gioca il match europeo tra Atalanta e Bologna. La sera si disputano anche i playoff di Serie B.

Una giornata di Serie A tutta di domenica è una rarità da ultime di campionato e – complici gli Internazionali di Italia e le restrizioni del derby di Roma – oggi i primi cinque fischi di inizio saranno alle 12, tutti per la contemporaneità della corsa Champions. Così a mezzogiorno vedremo in campo il Como di Fabregas contro il solido Parma di Cuesta, il traballante Milan di Allegri contro il temerario Genoa di De Rossi, il simil-derby Juventus-Fiorentina, la sfida agli antipodi Pisa-Napoli e il derby, quello vero, tra Roma e Lazio. Ognuna di queste partite ha una storia da scartare e studiare in vista dell’abbuffata dell’ora di pranzo, ma poco più tardi – alle 15 – a San Siro sarà il turno dell’Inter, che festeggerà lo Scudetto contro il già retrocesso Verona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: dieci gare di Serie A, poi Premier, Ligue 1 e Liga. La sera i playoff di Serie B

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