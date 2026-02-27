Venerdì 27 febbraio si disputano diverse partite nei principali campionati europei, tra cui Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1. La giornata si apre con incontri tra squadre che affrontano obiettivi diversi, alcuni in lotta per il vertice e altri impegnati a evitare la retrocessione. Le partite offrono spunti interessanti per analizzare le strategie e le dinamiche di gioco.

I pronostici di venerdì 27 febbraio, in campo Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1 più altri campionati La ventisettesima giornata di Serie A si apre con una sfida tra due squadre apparentemente fuori dalla bagarre retrocessione, Parma e Cagliari. Sì, la vittoria della Fiorentina lunedì scorso ha lievemente alzato la quota salvezza e tirato dentro il Torino, che fino a poche settimane fa sembrava tranquillo, ma il successo dei viola non ha impensierito più di tanto né emiliani né sardi, rispettivamente distanti 8 e 5 punti dalla terzultima posizione. La solidità difensiva dei ducali e l’anemia offensiva dei sardi nelle ultime uscite suggeriscono un match bloccato, da meno di tre gol complessivi, in cui i padroni di casa partono dovrebbero evitare la sconfitta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 27 febbraio: Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 6 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1Allo scontro diretto da dentro o fuori Verona e Pisa hanno pensato bene di arrivarci con due nuovi allenatori.

I pronostici di domenica 1 febbraio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1La domenica di Serie A prende il via alle 12:30 con una sfida molto delicata tra Torino e Lecce.

Temi più discussi: I risultati di Europa League | Playoff | Brann-Bologna 0-1 | Giovedì 19 febbraio; Scommesse sulla medaglia d’oro olimpica di hockey: pronostici USA vs Canada; Risultati di Siracusa galoppo | Ippodromo Mediterraneo | Corse di venerdì 20 febbraio; Pronostici di Siracusa galoppo | Ippodromo Mediterraneo | Corse di venerdì 27 febbraio | TQQ premio Omero (ore 18.30).

Pronostico, Schedina Venerdì: tris di gare tra Serie A, Serie B e Premier League a 12.99La Schedina Venerdì ci conduce allo start del weekend e dei vari turni dei più importanti campionati. Pronostici e quote. assopoker.com

I pronostici di venerdì 13 febbraio: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1I pronostici di venerdì 13 febbraio, in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1 più altri campionati minori ... ilveggente.it

Mile #Svilar nel mirino dell’Inter e di club di Premier League. Sommer verso l’addio, Vicario pista concreta anche per la #Roma x.com

Zlatan Ibrahimovic game da abin da ke bambanta La Liga, Premier League da Serie A: "A La Liga, suna oarin gina wasan daga baya, ko da ungiyoyin da ba su da arfi sosai, suna oarin buga wallon afa. Premier League na da saurin wasa mai gir - facebook.com facebook