Oggi si disputano le partite di Pisa contro Lecce in Serie A, una sfida decisiva per la salvezza delle due squadre. In Premier League si giocano due anticipi, mentre in Liga si tiene una partita tra due squadre di alta classifica. Questi incontri rappresentano momenti importanti per le classifiche di campionato e possono influenzare gli obiettivi stagionali delle squadre coinvolte.

Alle 20.45 all’Anconetani di Pisa la squadra di Hiljemark affronterà il Lecce di Eusebio Di Francesco in una sfida che parla la lingua della salvezza. A quattro giornate dalla fine e con 12 punti ancora in palio i toscani si trovano a -11 dalla salvezza e quindi una non vittoria significherebbe dire addio al sogno di rimanere in Serie A. Con 19 partite senza gol segnati, il Pisa è ultimo a quota 18 punti, mentre il Lecce è attualmente salvo a quota 29. Con una vittoria i giallorossi aumenterebbero la distanza dalla Cremonese, oggi prima tra le retrocesse a quota 28 punti e impegnata il prossimo lunedì contro la Lazio. Alle 21.00 Leeds e...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: Pisa-Lecce per la salvezza in Serie A, due anticipi in Premier e in Liga

Lecce-Pisa 1-0: gol e highlights | Serie A

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Cambia l’arbitro di Pisa-Lecce. Daniele Doveri prende il posto di Marco Guida, che era stato designato quale direttore di gara, e che invece sarà in Sala Var proprio al posto del fischietto romano. https://leccezionale.it/2026/04/30/cambia-larbitro-di-pisa-lecce/ - facebook.com facebook

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