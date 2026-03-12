Sei sicura che… Federica Pellegrini incinta al nono mese le parole del marito sul pancione
Federica Pellegrini, nuotatrice italiana, si trova al nono mese di gravidanza e sta per dare alla luce la sua seconda figlia. Attraverso i social, ha condiviso le immagini e le emozioni di questi ultimi giorni prima del parto. Il marito ha commentato pubblicamente il pancione, sottolineando l’attesa per il nuovo arrivo in famiglia. La campionessa ha annunciato che la nascita avverrà a breve.
Federica Pellegrini si avvicina al momento della nascita della sua seconda figlia e condivide sui social gli ultimi giorni di gravidanza. La campionessa di nuoto ha pubblicato alcune nuove fotografie nelle quali mostra il pancione ormai molto evidente, spiegando di essere arrivata alla 35esima settimana. Un momento speciale che coincide con l’inizio del nono mese e che segna la fase finale della dolce attesa. Nelle immagini pubblicate online, Pellegrini appare sorridente, anche se non nasconde un po’ di stanchezza tipica di questa fase della gravidanza. Il post ha subito attirato l’attenzione dei fan, ma tra i tanti commenti spicca quello del marito Matteo Giunta, che ha scelto di scherzare sulle dimensioni del pancione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Articoli correlati
Leggi anche: Federica Pellegrini mostra il pancione al nono mese, e Matteo Giunta la provoca: “Sicuri che non sono due?”. Il botta e risposta tra moglie e marito è tutto da ridere
Leggi anche: Pellegrini mostra il pancione al nono mese di gravidanza, Giunta provoca: "Sicuri non siano due?". E lei lo 'minaccia'
Simpatico siparietto tra Federica Pellegrini, incinta al settimo mese, e suo marito Matteo Giunta!
Approfondimenti e contenuti su Federica Pellegrini
Discussioni sull' argomento Federica Pellegrini mostra il pancione al nono mese, Matteo Giunta la stuzzica: Sicura che i bimbi non siano due?; Federica Pellegrini diventa dottoressa: dall'Università San Raffaele la laurea honoris causa.
Federica Pellegrini mostra il pancione, il commento di Matteo Giunta: Sicuri che non sono dueFederica Pellegrini ha postato sui social una foto con il suo pancione all'ottavo mese in bella vista. Ecco il commento di Matteo Giunta. donnaglamour.it
Federica Pellegrini mostra il pancione, Matteo Giunta: Sicuri non siano due?Federica Pellegrini mostra il pancione su Instagram e il marito Matteo Giunta commenta: Sicuri non siano due?. Ad aprile il parto. tgcom24.mediaset.it
Leggo. . Federica Pellegrini si gode gli ultimi giorni di gravidanza con il sorriso che nasconde un po' di stanchezza. La campionessa ha pubblicato nuove foto in cui mostra il pancione ormai super evidente, spiegando di essere arrivata a 35 settimane, quindi d - facebook.com facebook
Federica Pellegrini al nono mese: le foto del pancione #federicapellegrini x.com