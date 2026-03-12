Sei sicura che… Federica Pellegrini incinta al nono mese le parole del marito sul pancione

Federica Pellegrini, nuotatrice italiana, si trova al nono mese di gravidanza e sta per dare alla luce la sua seconda figlia. Attraverso i social, ha condiviso le immagini e le emozioni di questi ultimi giorni prima del parto. Il marito ha commentato pubblicamente il pancione, sottolineando l’attesa per il nuovo arrivo in famiglia. La campionessa ha annunciato che la nascita avverrà a breve.