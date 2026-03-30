Federica Pellegrini critiche dopo le sue parole sulla gravidanza | Se non la volevi…

Pochi giorni prima di un evento che cambierà nuovamente la sua vita, Federica Pellegrini è tornata a essere al centro delle cronache dopo aver espresso alcune dichiarazioni sulla gravidanza. Le sue parole hanno suscitato reazioni e critiche da parte di diversi commentatori, che hanno commentato pubblicamente le sue affermazioni. La notizia si inserisce nel contesto di un momento personale di grande rilevanza per l’atleta.

A pochi giorni da un momento destinato a cambiare ancora una volta la sua vita, Federica Pellegrini è tornata al centro dell’attenzione mediatica. L’ex campionessa di nuoto, ormai prossima al parto, ha condiviso con i suoi follower un frammento molto intimo della sua quotidianità, scegliendo di raccontare l’attesa della seconda figlia tra emozioni, timori e riflessioni personali. Accanto a lei, come sempre, il marito Matteo Giunta, con cui sta per allargare ulteriormente la famiglia dopo l’arrivo della primogenita. Una nuova fase che promette di portare cambiamenti profondi nella loro routine, già trasformata in modo significativo dalla prima esperienza da genitori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Federica Pellegrini incinta si “lamenta”, travolta dalle critiche: “Se non volevi figli potevi non farli”Federica Pellegrini è sempre stata un personaggio divisivo e continua a esserlo anche adesso che è uscita dal mondo dello sport ed è entrata a tutti...

Manca pochissimo al parto di Federica Pellegrini: ecco le ultime news sulla gravidanzaFederica Pellegrini è vicinissima al parto del suo secondo figlio: ecco come sta vivendo l’ex campionessa di nuoto le ultime settimane di gravidanza...

Federica Pellegrini annuncia la seconda gravidanza: gioia e emozioni

Altri aggiornamenti su Federica Pellegrini

Temi più discussi: Federica Pellegrini incinta si lamenta, travolta dalle critiche: Se non volevi figli potevi non farli; Federica Pellegrini... Che pancione! La dedica alla figlia Matilde emoziona i fan; Federica Pellegrini: La seconda figlia non era in progamma, stavamo attenti. Farò parto cesareo, l'ultimo ha lasciato un segno; Federica pellegrini: il successo della campionessa.

Federica Pellegrini criticata per ‘l’ultima cena’ con Matteo Giunta prima del parto: Quanto te la meniFederica Pellegrini è stata attaccata sui social dopo aver pubblicato alcuni scatti dell'ultima cena con Matteo Giunta prima dell'arrivo della ... fanpage.it

Federica Pellegrini e l'ultima cena col marito, scoppia la polemicaFederica Pellegrini è stata attaccata sui social dopo aver pubblicato alcuni scatti con Matteo Giunta prima dell’arrivo della loro seconda figlia ... corrieredellosport.it

Federica Pellegrini è stata attaccata sui social dopo aver pubblicato alcuni scatti “dell’ultima cena” con Matteo Giunta prima dell’arrivo della loro seconda figlia - facebook.com facebook