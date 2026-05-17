Le parole di Matteo Lepore dopo la visita ai feriti di Mattarella e Meloni | video

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bologna ha espresso gratitudine nei confronti del presidente della Repubblica e della premier per aver visitato i feriti. Ha anche ringraziato tutto il personale sanitario coinvolto. La visita si è svolta in un contesto di attenzione alle persone coinvolte nell’incidente. Il video delle dichiarazioni mostra il sindaco mentre commenta l’evento e ringrazia le figure istituzionali e i professionisti che hanno assistito i feriti. Nessuna informazione sulle condizioni dei feriti o sui dettagli dell’incidente è stata resa nota.

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Il sindaco di Bologna: "Ringraziamo il presidente della Repubblica e la premier per la visita, ma anche tutto il personale sanitario. Siamo orgogliosi di questo sistema, che sta aiutanto questi pazienti ad affrontare un percorso complicato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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