Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono stati fotografati durante visite negli ospedali di Bologna e Modena, dove hanno incontrato i pazienti ricoverati e il personale sanitario. Le immagini mostrano i due leader mentre si spostano tra i reparti e si fermano con alcune delle persone assistite. Oltre alle visite negli ospedali, sono state catturate anche altre interazioni con persone che si trovavano sul posto. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante gli incontri.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono andati insieme a Modena e a Bologna, per visitare le persone ferite da un uomo che le ha investite con un’auto in centro a Modena. Le persone che erano state portate in ospedale sono otto, tre delle quali sono state dimesse già domenica mattina. Quattro invece sono ferite in modo grave, tra cui due donne a cui sono state amputate le gambe. Mattarella e Meloni hanno visitato nell’ordine l’ospedale di Baggiovara, poco fuori Modena, e l’ospedale maggiore di Bologna, dove si trovano i cinque feriti ancora ricoverati. Hanno incontrato anche alcuni degli uomini che sabato hanno inseguito e bloccato il 31enne che ha investito i passanti alla guida della sua auto, Salim El Koudri, e che ora è accusato di strage e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto di Mattarella e Meloni in visita ai feriti di Modena

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IL PRESIDENTE MATTARELLA IN VISITA AI FERITI DI MODENA E BOLOGNA

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