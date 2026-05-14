Di "scisma Lefebvre" parlava già il buffo principe interpretato da Alberto Sordi in un episodio de "I nuovi mostri" del 1977. Quasi mezzo secolo dopo la frattura tra Roma ed Ecône, quartier generale dei lefebvriani che contestano il Concilio Vaticano II e la riforma liturgica, è sul punto di aggravarsi irrimediabilmente. Ieri, come anticipato in mattinata sul sito del Giornale, il Dicastero per la dottrina della fede ha pubblicato un testo in cui il prefetto Víctor Manuel Fernández ha dato l'ultimatum definitivo alla Fraternità Sacerdotale San Pio X che aveva annunciato quattro nuove consacrazioni episcopali senza mandato pontificio per il prossimo 1° luglio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strappo dei lefebvriani. Ora è rischio scomunica

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