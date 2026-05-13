Vaticano ai lefebvriani | rischio scomunica per nuove consacrazioni

Il Vaticano ha avvertito che le nuove consacrazioni episcopali effettuate dai lefebvriani potrebbero portare alla scomunica, in caso vengano confermate. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra le autorità ecclesiastiche e il movimento tradizionalista, che ha recentemente portato a un fallimento nel dialogo tra il cardinale incaricato e il rappresentante lefebvriano. La decisione presa a luglio potrebbe avere ripercussioni sulla composizione e sull’organizzazione della Chiesa.

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? Domande chiave Perché il dialogo tra il cardinale Fernández e Pagliarani è fallito?. Come influirà la decisione di luglio sulla struttura della Chiesa?. Chi gestirà i sacerdoti che decideranno di tornare in piena comunione?. Quali sono i limiti giuridici che il Dicastero sta definendo ora?.? In Breve Fallimento trattative 12 febbraio tra cardinale Fernández e superiore Davide Pagliarani.. Riferimento storico consacrazioni non autorizzate di quattro vescovi nel 1988.. Benedetto XVI rimosse la scomunica ai vescovi lefebvriani il 21 gennaio 2009.. Possibile accoglienza sacerdoti della Fraternità in piena comunione dopo separazione.. Il Dicastero per la dottrina della fede sta preparando un documento che stabilisce i confini invalicabili per la Fraternità sacerdotale San Pio X, in vista delle nuove consacrazioni previste a luglio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaticano ai lefebvriani: rischio scomunica per nuove consacrazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vaticano pronto alla linea dura con i lefebvriani: “Nuove consacrazioni senza mandato porteranno alla scomunica”Il Vaticano si prepara a un nuovo scontro con la Fraternità sacerdotale San Pio X, il movimento fondato da Marcel Lefebvre e storicamente in rotta... "Così sarà scomunica". Il monito del Vaticano ai lefebvrianiIn preparazione un documento del dicastero per la dottrina della fede che mette i paletti alla Fraternità sacerdotale San Pio X in vista delle... Vaticano pronto alla linea dura con i lefebvriani: Nuove consacrazioni senza mandato porteranno alla scomunicaIl Vaticano si prepara a un nuovo scontro con la Fraternità sacerdotale San Pio X, il movimento fondato da Marcel Lefebvre e storicamente in rotta con Roma ... thesocialpost.it Così sarà scomunica. Il monito del Vaticano ai lefebvrianiIn preparazione un documento del dicastero per la dottrina della fede che mette i paletti alla Fraternità sacerdotale San Pio X in vista delle consacrazioni senza mandato di nuovi vescovi ... ilgiornale.it