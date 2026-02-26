Barriere architettoniche | Arezzo è una città accessibile a tutti?

Arezzo si confronta con il tema delle barriere architettoniche e dell'accessibilità. La questione riguarda come la città si adatti alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro capacità. Diversi interventi sono stati avviati per migliorare la situazione, ma resta da capire quanto siano efficaci e diffusi. La discussione si concentra sulle reali condizioni di fruibilità degli spazi pubblici e privati.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – . La nota del consigliere comunale Michele Menchetti. «Arezzo è una città a misura di persone con mobilità ridotta? È una città sensibile all’argomento “barriere architettoniche”? La nostra città presenta certamente varie problematiche, anche per effetto delle sue caratteristiche storico-paesaggistiche, ma anche per la scarsa attenzione generale sul tema. Ilaria Bidini, referente della Lista Indipendente Per Arezzo Menchetti Sindaco sulle barriere architettoniche, può testimoniare direttamente come la situazione non sia delle migliori perciò abbiamo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

