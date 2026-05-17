Le nutrie sono diventate una minaccia per alcune zone di Bologna?

Da bolognatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nutrie sono coinvolte in recenti discussioni riguardo a potenziali problematiche in alcune aree di Bologna. La questione viene approfondita nella sezione Dossier di BolognaToday, che si dedica a inchieste e analisi su temi locali. La presenza di questi roditori è al centro di alcune segnalazioni da parte di residenti e associazioni, che hanno evidenziato possibili danni alle proprietà e all’ambiente. La situazione viene monitorata e oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti.

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Torna l’appuntamento con Dossier, la sezione di BolognaToday dedicata ad inchieste, approfondimenti e focus. Questa settimana il viaggio parte dalle nutrie, presenti lungo argini, canali e parchi, ma anche al centro di un acceso dibattito scientifico, ambientale e politico. L'inchiesta di Sofia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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