Le nutrie sono diventate una minaccia per alcune zone di Bologna?
Le nutrie sono coinvolte in recenti discussioni riguardo a potenziali problematiche in alcune aree di Bologna. La questione viene approfondita nella sezione Dossier di BolognaToday, che si dedica a inchieste e analisi su temi locali. La presenza di questi roditori è al centro di alcune segnalazioni da parte di residenti e associazioni, che hanno evidenziato possibili danni alle proprietà e all’ambiente. La situazione viene monitorata e oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti.
Torna l’appuntamento con Dossier, la sezione di BolognaToday dedicata ad inchieste, approfondimenti e focus. Questa settimana il viaggio parte dalle nutrie, presenti lungo argini, canali e parchi, ma anche al centro di un acceso dibattito scientifico, ambientale e politico. L'inchiesta di Sofia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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