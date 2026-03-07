Gullit contro il calcio moderno | Non guardo più le partite in tv sono diventate di una noia mortale

Ruud Gullit ha dichiarato di non seguire più le partite di calcio in televisione, definendole noiose. L’ex calciatore olandese ha espresso un giudizio critico sull’attuale evoluzione dello sport, affermando di aver smesso di guardare le partite per questa ragione. Le sue parole evidenziano un cambiamento nel suo rapporto con il calcio, che non trova più coinvolgente come una volta.

Ruud Gullit non apprezza la piega che sta prendendo il calcio moderno. Il fuoriclasse olandese si è espresso molto duramente sull’evoluzione dello sport che ha amato, tanto da dire di non volerlo più seguire: “Ho deciso di smettere di guardare calcio. Non mi piace più il nostro sport. Ho visto Arsenal-Chelsea, che spazzatura di partita!”. Poi l’ex Milan spiega meglio la sua posizione: “Vedo giocatori che cercano di conquistare calci d’angolo, che cercano di ottenere rimesse laterali, vedo raccattapalle pronti a dare gli asciugamani ai giocatori. Il calcio è diventato terribile. Spero che non sia questa la direzione che stiamo prendendo”. Gullit vorrebbe un calcio più frizzante, con più dribbling e meno schemi da piazzati: “Sto aspettando giocatori che tornino a puntare i difensori, qualcuno come Lamine Yamal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

