Presenza lupi prosegue il monitoraggio del Parco San Rossore | i numeri e le azioni in corso

Nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli proseguono le attività di monitoraggio dei lupi, con l'installazione di due nuovi collari GPS e l'aggiunta di fotocamere potenziate con intelligenza artificiale. Il team del professor Apollonio dell'Università di Sassari coordina le operazioni sul campo, mentre gli investimenti nel progetto continuano a sostenere il controllo della presenza dei predatori nella zona.

