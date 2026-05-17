Le note di Rtc Magie del piano ricordi pratesi

Su Rete Toscana Classica, ascoltare musica può riportare alla memoria momenti vissuti nella città. La programmazione si può seguire in FM, alla frequenza 93.300, oppure sul digitale terrestre al canale 720. Le note trasmesse spesso evocano ricordi legati alla storia e alle tradizioni locali, creando un collegamento tra musica e passato. Questo modo di ascoltare permette di riscoprire aspetti musicali e culturali che si sono tramandati nel tempo.

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Ascoltare musica su Rete Toscana Classica (Fm 93.300 - canale 720 digitale terrestre) qualche volta sollecita ricordi storici propri della città. E’ il caso di Arturo Benedetti Michelangeli, un mito della musica, schivo e di poche parole che pur preferiva Prato e l’amicizia di Roberto Fioravanti, che negli anni ’60 riuscì a organizzare con lui una serie di Concerti al Metastasio. Oggi alle 22.17, Debussy sulla tastiera del genio del pianoforte: Image I, II, III. Domani ancora pianoforte: Louis Lortie, il talentuoso pianista canadese che ha suonato con la Camnerata al Politeama, con Rapsodia in blu di Gershwin (alle 19.40), cui segue Wagner alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le note di Rtc. Magie del piano ricordi pratesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le note di Rtc. Da Copland a MonteverdiMusica corale francese all’alba del ‘900, tra la leggerezza fiabesca di Ravel e le suggestione impressionistica di Debussy. Le note di Rtc. Settimana Santa e musica sacraLa Domenica delle Palme dà il via al programma musicale di Rete Toscana Classica (Fm 93. Le note di Rtc. E la grandi voci delle donneUna registrazione storica del 1975: Messa dell’incoronazione di Mozart con Karajan che dirige i Berliner Philarmoniker, oggi alle 18.40. I nostri consigli per l’ascolto di grande musica su Rete ... lanazione.it Un’altra settimana sulle note di Rtc. Ancora nel segno delle ricorrenzeIl palinsesto di Rtc di questa settimana si snoda ancora sulle due ricorrenze: il centenario di Puccini e quello del tenore Carlo Bergonzi, nato nel luglio del 1924. I nostri consigli s’intrecciano ... lanazione.it