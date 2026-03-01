La musica corale francese all’inizio del Novecento include composizioni di Ravel, Debussy e altri artisti dell’epoca. Rtc. presenta un panorama che va dalla leggerezza fiabesca delle opere di Ravel alle atmosfere impressioniste di Debussy, offrendo uno spaccato delle tendenze musicali di quel periodo. La selezione spazia tra diverse influenze e stili, evidenziando le caratteristiche distintive di ciascun compositore.

Musica corale francese all’alba del ‘900, tra la leggerezza fiabesca di Ravel e le suggestione impressionistica di Debussy. Oggi su Rete Toscana Classica (Fm 93.300 - canale 720 digitale terrestre), Ravel de Le mille e una notte – Sheherazade, ciclo di canzoni del 1898, insieme a Mamma Oca - 1910 dai racconti di Perrault (alle 17.13). La filigrana luminosa di Debussy ci trasporta nella fantasmagoria mitologica del Prélude à l’après-midi d’un faune con la Boston Symphony Orchestra (alle 18.18). Domani un’anticipazione della Primavera – Sinfonia n.1 di Schumann alle 16.34. Martedì alle 12.40 ancora Ravel con il rutilante Bolero diretto da Ansermet cui segue Tre Poemi di Mallarmè e La Valse, poema coreografico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le note di Rtc. Da Copland a Monteverdi

Leggi anche: Le note di Rtc. Il brio d’operetta e le note di Zipoli

Le note di Rtc. Tanta musica per l’anno nuovoTanta bella musica nella settimana delle festività con Rete Toscana Classica (Fm 93.

Contenuti utili per approfondire Rtc.

Discussioni sull' argomento Le note di Rtc. Largo al belcanto. Callas e non solo; Le note di Rtc. Da Copland a Monteverdi.

Le note di Rtc. Largo al belcanto. Callas e non soloLa divina per Mozart, Rossini, Verdi e Donizetti. Una rarità: la coppia Tagliavini - Tassinari per Martha. . msn.com

Le note di Rtc. Anniversari con la musicaLe voci di Corelli e Caballé, il grande De Sabata. E i brani d’autore entrati nella storia del cinema. Musica da film su Rtc oggi alle 15.11: Fronte del porto, un grande film del 1955 di Elia Kazan ... lanazione.it

A Cava de' Tirreni questa mattina c'è stato il programmato corteo dei Comitati Uniti per la difesa dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo e del diritto alla cura. #rtcquartarete #informazione #telegiornale #cavadetirreni #ospedalesantamariadellolmo facebook