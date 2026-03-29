La programmazione di Rete Toscana Classica si apre con una settimana dedicata alla musica sacra, iniziando dalla Domenica delle Palme. La radio, in onda su Fm 93.300 e sul canale 720 del digitale terrestre, propone una serie di trasmissioni concentrate sulle celebrazioni pasquali. Durante tutta la settimana, verranno trasmesse note di musica sacra legate alle tradizioni della Pasqua.

La Domenica delle Palme dà il via al programma musicale di Rete Toscana Classica (Fm 93.300 - canale 720 digitale terrestre) improntato interamente alla Pasqua. Nella vastità di un ricchissimo palisensesto celebrativo, domina Bach. I nostri consigli. Si parte appunto da La cantata per la Domenica delle Palme di Bach oggi alle 10.40, cui segue la solenne Passione secondo Matteo (alle 15.40). Anche Beethoven alle 20.30 con Cristo al Monte degli ulivi per solisti, coro e orchestra. Domani c’è spazio per Il ballo delle ingrate (alle 12.40), madrigale rappresentativo di Monteverdi del 1608 e, di tutt’altro genere, la vitalità spagnola di Joaquín Rodrigo con Fantasia- Zarabanda (alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le note di Rtc. Settimana Santa e musica sacra

Articoli correlati

Leggi anche: Le note di Rtc. Con la musica di primavera

Dai concerti di musica sacra ai riti della tradizione: ecco la Settimana Santa a LancianoMusica, tradizione e rinnovamento spirituale: sono gli ingredienti della Settimana Santa a Lanciano, la cui organizzazione è curata...

Contenuti e approfondimenti su Settimana Santa

Argomenti discussi: Le note di Rtc. Settimana Santa e musica sacra.

Le note di Rtc. Settimana santa nel segno di BachLa domenica delle Palme apre la settimana della Santa Pasqua e Rete Toscana classica si concentra nella liturgia rituale offrendo ascolti che hanno fatto la storia della grande musica: compositori di ... lanazione.it

Le note di Rtc. Auguri di Natale con tanta musicaDa Bach a Ella Fitzgerald: i consigli della settimana. E per la serata all’opera l’immortale Flauto di Mozart. . Le festività e la musica di Rete Toscana Classica (Fm 93.300 - canale 720 digitale ... lanazione.it