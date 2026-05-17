Le micro-case contagiano l' Italia | 270mile euro per 15 metri quali sono i vantaggi
In Italia, le micro-case stanno attirando l’attenzione con prezzi che arrivano fino a 270 mila euro per spazi di circa 15 metri quadrati. Tuttavia, l’acquisto può essere complicato: un agente immobiliare spiega che molte vendite avvengono solo se non sono richiesti mutui, perché ci sono zone dell’appartamento non conformi a norme edilizie, creando difficoltà e ostacoli nelle trattative.
“Le possiamo vendere la casa soltanto se non fa un mutuo: c’è una zona dell’appartamento non a norma e le farebbero problemi”, ci dice al telefono un agente immobiliare. Abbiamo chiamato chiedendo informazioni per un monolocale in centro: 270mila euro per 15 metri quadrati. È una di quelle. 🔗 Leggi su Today.it
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