Le micro-case contagiano l' Italia | 270mile euro per 15 metri quali sono i vantaggi

In Italia, le micro-case stanno attirando l’attenzione con prezzi che arrivano fino a 270 mila euro per spazi di circa 15 metri quadrati. Tuttavia, l’acquisto può essere complicato: un agente immobiliare spiega che molte vendite avvengono solo se non sono richiesti mutui, perché ci sono zone dell’appartamento non conformi a norme edilizie, creando difficoltà e ostacoli nelle trattative.

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