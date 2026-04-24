Come funziona il business delle Micro-case | 270mila euro per 15 metri quadrati

Un agente immobiliare ha spiegato che le micro-case vengono vendute solo senza mutuo, a causa di una zona dell’appartamento che non rispetta le norme e potrebbe creare problemi. Si tratta di unità abitative di 15 metri quadrati, vendute a circa 270.000 euro. La questione normativa sembra influenzare le modalità di vendita e l’approccio del settore verso queste soluzioni abitative compatte.