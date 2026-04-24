Come funziona il business delle Micro-case | 270mila euro per 15 metri quadrati
Un agente immobiliare ha spiegato che le micro-case vengono vendute solo senza mutuo, a causa di una zona dell’appartamento che non rispetta le norme e potrebbe creare problemi. Si tratta di unità abitative di 15 metri quadrati, vendute a circa 270.000 euro. La questione normativa sembra influenzare le modalità di vendita e l’approccio del settore verso queste soluzioni abitative compatte.
“Le possiamo vendere la casa soltanto se non fa un mutuo: c’è una zona dell’appartamento non a norma e le farebbero problemi”, ci dice al telefono un agente immobiliare. Abbiamo chiamato chiedendo informazioni per un monolocale in centro: 270mila euro per 15 metri quadrati. È una di quelle.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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