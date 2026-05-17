Le micro-case contagiano l' Italia | 270mila euro per 15 metri quali sono i vantaggi

In Italia, le micro-case stanno diventando sempre più popolari, con prezzi che raggiungono circa 270 mila euro per spazi di circa 15 metri quadrati. Un agente immobiliare spiega che alcune vendite sono condizionate dal fatto che i potenziali acquirenti non vogliono stipulare mutui, e che ci sono problemi di conformità in alcune zone degli appartamenti che complicano le transazioni. Questi aspetti influenzano il mercato e le scelte di chi cerca soluzioni abitative di dimensioni ridotte.

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