Le micro-case contagiano l' Italia | 270mila euro per 15 metri quali sono i vantaggi
In Italia, le micro-case stanno diventando sempre più popolari, con prezzi che raggiungono circa 270 mila euro per spazi di circa 15 metri quadrati. Un agente immobiliare spiega che alcune vendite sono condizionate dal fatto che i potenziali acquirenti non vogliono stipulare mutui, e che ci sono problemi di conformità in alcune zone degli appartamenti che complicano le transazioni. Questi aspetti influenzano il mercato e le scelte di chi cerca soluzioni abitative di dimensioni ridotte.
“Le possiamo vendere la casa soltanto se non fa un mutuo: c’è una zona dell’appartamento non a norma e le farebbero problemi”, ci dice al telefono un agente immobiliare. Abbiamo chiamato chiedendo informazioni per un monolocale in centro: 270mila euro per 15 metri quadrati. È una di quelle. 🔗 Leggi su Today.it
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