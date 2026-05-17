Le inchieste sulla strage delle Maldive La pista dell’incidente in profondità e il tentativo estremo di risalita di Gianluca Benedetti

Due inchieste sono in corso per chiarire la morte di cinque sub italiani avvenuta nelle Maldive. Una indaga sul possibile incidente in profondità, mentre l'altra si concentra sul tentativo di risalita di uno dei sub coinvolti. Le autorità locali e italiane stanno analizzando i dettagli delle operazioni subacquee e i comunicati ufficiali non indicano ancora eventuali responsabilità. Entrambe le indagini sono condotte parallelamente per ricostruire con precisione le dinamiche dell'incidente.

Sono due le inchieste parallele sulla morte dei cinque sub italiani, una alle Maldive e una in Italia. Entrambe cercano di fare luce sulla tragedia avvenuta durante un’immersione a oltre i 60 metri di profondità Al centro degli accertamenti ci sono soprattutto le procedure di sicurezza adottate durante la crociera scientifica e il rispetto delle normative previste per immersioni estreme, che richiedono brevetti specifici, miscele particolari e autorizzazioni dedicate. Il ministero del Turismo delle Maldive ha deciso di sospendere a tempo indeterminato la licenza della “Duke of York”, la safari boat sulla quale viaggiavano i nostri connazionali. 🔗 Leggi su Open.online

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