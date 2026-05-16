Strage delle Maldive Benedetti trovato da solo all’ingresso della camera sommersa La pista della miscela nelle bombole o del disorientamento

Oggi continuano le operazioni di recupero delle cinque persone decedute in un incidente subacqueo alle Maldive. Finora è stato ritrovato solo il corpo del capo barca, un istruttore con esperienza, che è stato trovato da solo all’ingresso di una camera sommersa. Le autorità stanno indagando sulle possibili cause dell’incidente, considerando ipotesi come una miscela esplosiva nelle bombole o un possibile disorientamento tra i sub. Le operazioni di recupero sono ancora in corso.

Proseguiranno oggi le operazioni di recupero dei cinque sub morti alle Maldive. L’unico corpo finora recuperato è quello del capo barca Gianluca Benedetti, istruttore esperto. Sarebbe stato ritrovato da solo all’ingresso della camera sommersa, con le bombole ormai completamente scariche. Secondo quanto riporta Repubblica più avanti, nella terza cavità a sessanta metri di profondità, ci sarebbero i corpi degli altri quattro sub rimasti uno accanto all’altro. Da qui parte l’inchiesta delle autorità locali in merito alla strage avvenuta giovedì nei fondali dell’atollo di Vaavu. Le ipotesi: la miscela nelle bombole o semplicemente il disorientamento. 🔗 Leggi su Open.online

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