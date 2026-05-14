Gianluca Benedetti l' istruttore padovano morto durante un' immersione alle Maldive | chi era Esplorava la grotta a 50 metri di profondità
Un istruttore di immersioni di Padova è deceduto durante un'immersione nelle Maldive, dove stava esplorando una grotta a circa 50 metri di profondità. Nel frattempo, cinque turisti italiani che si trovavano su una barca da safari nell'atollo di Vaavu sono stati trovati senza vita dopo aver subito una scomparsa durante un'immersione. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause di questi incidenti.
PADOVA - Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine delle ricerche. Anche Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo padovano tra le vittime dell'escursione subacquea alle Maldive. La polizia locale ha confermato che tutte e cinque le persone decedute nell'incidente erano turisti italiani. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni della scomparsa dei turisti intorno alle 13:45 di oggi, giovedì 14 maggio. Sono state immediatamente avviate le ricerche, durante le quali le autorità li hanno ritrovati tutti deceduti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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