Gianluca Benedetti l' istruttore padovano morto durante un' immersione alle Maldive | chi era Esplorava la grotta a 50 metri di profondità

Un istruttore di immersioni di Padova è deceduto durante un'immersione nelle Maldive, dove stava esplorando una grotta a circa 50 metri di profondità. Nel frattempo, cinque turisti italiani che si trovavano su una barca da safari nell'atollo di Vaavu sono stati trovati senza vita dopo aver subito una scomparsa durante un'immersione. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause di questi incidenti.

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