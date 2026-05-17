Le identità contemporanee di un mondo che evolve | IFF quando il cinema coglie la complessità dell’esistenza

L'Integrazione Film Festival continua con due giorni pieni di eventi, tra proiezioni di cortometraggi e lungometraggi, workshop e sessioni di domande e risposte con i registi. Sono in programma numerosi incontri che coinvolgono il pubblico e gli autori, offrendo un'occasione per approfondire le tematiche legate alla complessità delle identità contemporanee e alle sfide dell'esistenza odierna attraverso il cinema. La manifestazione si svolge in diverse location, attirando appassionati e professionisti del settore.

Ancora due giorni densi di appuntamenti interessanti all ’Integrazione Film Festival, con proiezioni di corti e lungometraggi, workshop e i numerosi Q & A con gli autori. Proprio questi momenti di rapide interviste, gestite bene dalla conduttrice Fatima Romina Ali, attrice e doppiatrice italiana di origini somale, arricchiscono il pubblico con importanti approfondimenti sul senso di quanto narrato e spezzano la proiezione in sequenza delle diverse pellicole. Complimenti anche alla direzione artistica di Maurizio Bousso. Tra giovedì e venerdì molteplici le storie che si sono intrecciate sullo schermo: c’è il documentario “Domani, il viaggio... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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