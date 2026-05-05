Festa dell' Esercito Crosetto | Viviamo in un mondo impazzito la difesa è prerequisito per l' esistenza di uno Stato - VIDEO

In occasione dei 165 anni dell'Esercito Italiano, le celebrazioni si sono svolte a L'Aquila, dove il ministro della Difesa ha partecipato a un evento pubblico. Durante l'intervento, ha dichiarato che viviamo in un mondo impazzito e ha sottolineato che la difesa rappresenta un prerequisito per l'esistenza di uno Stato. La cerimonia ha coinvolto ufficiali, militari e civili presenti nella città, con discorsi e rievocazioni storiche.

In occasione dei 165 anni dell'Esercito Italiano le cui celebrazioni si sono svolte a L'Aquila, il ministro della Difesa ha sottolineato la necessità della sicurezza nazionale all'interno di un quadro internazionale precario, instabile e sempre cangiante Intervenendo durante la cerimonia in o.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Festa dell'Esercito, Crosetto: "Viviamo in un mondo impazzito, la difesa è prerequisito per l'esistenza di uno Stato" - VIDEO Notizie correlate Crosetto: “mondo impazzito, dobbiamo garantire la nostra difesa”“Noi abbiamo un mondo che è impazzito, all’interno del quale il nostro dovere è garantire che questa nazione, qualunque cosa possa succedere e che... La follia dell’Europa in un mondo impazzitoNon è un mistero che la guerra all’Iran stia provocando disastri al mondo a motivo delle restrizioni energetiche e degli altri prodotti che passano... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Villaggio Esercito: Crosetto alla cerimonia, oggi esibizioni delle bande; Visita ufficiale del Ministro Crosetto in India; FESTA DELL'ESERCITO L'AQUILA: TOMASSONI, CONSIGLIO NON INVITATO A CHIUSURA, MANCANZA DI RISPETTO; Visita ufficiale del Ministro Crosetto in India: primo giorno di incontri. Il ministro Crosetto alla Festa dell'Esercito: Mondo impazzito, difesa da garantireLeggi su Sky TG24 l'articolo Il ministro Crosetto alla Festa dell'Esercito: 'Mondo impazzito, difesa da garantire' ... tg24.sky.it Crosetto: La sicurezza e la difesa non sono un costo inutile ma il pre requisito di una nazioneIl ministro ha ribadito l’importanza delle Forze armante intervenendo al il 165esimo anniversario dell’Esercito. Le navi italiane in missione a Hormuz difendono anche la sicurezza economica delle nos ... quotidiano.net GRANDE FESTA A RASTIGNANO DI PIANORO - facebook.com facebook MN - Festa: "Via i big in caso di rosso di bilancio Cardinale ha già dimostrato di puntare a comprare giocatori dopo averne ceduti alcuni ad un buon prezzo" x.com