In un caso che ha attirato l’attenzione, la madre di un imputato ha inviato due lettere a un detenuto coinvolto in un procedimento giudiziario. In uno dei messaggi, ha scritto che se il destinatario vede un innocente nel volto del suo figlio, potrebbe considerare di sottoporlo a un controllo della vista. Le lettere sono state oggetto di analisi nel contesto delle indagini in corso, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui destinatari.

«Se quando guarda negli occhi suo figlio vede un innocente, le consiglio una bella visita oculistica». La frase più feroce Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, la riserva alla madre di Alberto Stasi. $ il colpo di penna che apre uno squarcio privato dentro il caso Garlasco, una rabbia covata per anni e finita in due lettere scritte a mano, spedite tra il dicembre 2018 e il gennaio 2019 al carcere di Bollate, quando Stasi stava scontando da tempo la condanna definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi e Sempio era stato da poco archiviato, dopo che l’indagine era stata provvisoriamente riaperta. Missive rimaste sepolte per anni e oggi riemerse negli atti dell’inchiesta parallela della Procura di Brescia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Le due lettere scritte dalla madre di Sempio a Stasi in carcere

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