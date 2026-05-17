Le “Affinità elettive” è il titolo del nuovo concerto degli Amici della Musica di Foligno, in scena oggi alle 17 all’Auditorium San Domenico con un affiatato Duo di caratura internazionale: sul palco Marco Rizzi (nella foto) al violino e Simone Soldati al pianoforte proporranno al pubblico le note di due compositori all’apparenza molto lontani, Wolfgang Amadeus Mozart e l’ungherese Gyorgy Kurtàg, vivente, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita. Le “Affinità elettive” svelerà invece come i due compositori, a scavare in profondità, parlino per molti tratti la stessa lingua. "C’è in entrambi – dicono i musicisti – un uso speciale della dizione e dell’articolazione, così come un sapiente ricorso al frammento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le “Affinità elettive“ risuonano a Foligno

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