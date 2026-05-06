Cosa: Il concerto Affinità elettive, una raffinata performance per voce e pianoforte che esplora il legame umano e artistico tra i compositori Benjamin Britten e Dmitrij Šostakovi?, magistralmente interpretata da Blagoj Nacoski e Luca Ciammarughi.. Dove e Quando: Presso la suggestiva Sala dei Lecci all’interno del Bioparco di Roma, domenica 10 maggio alle ore 19:00.. Perché: Per vivere un’esperienza sensoriale avvolgente in cui la grande musica da camera del Novecento dialoga apertamente con la bellezza della natura, celebrando l’universalità dell’arte alla luce del tramonto.. La grande musica da camera abbandona i rigidi confini dei teatri tradizionali per fondersi organicamente con le suggestioni naturalistiche della capitale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Affinità elettive al tramonto: Britten e Šostakovi?

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