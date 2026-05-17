Le 10 Fiat più brutte di sempre classifica completa

Negli anni, la casa automobilistica italiana ha realizzato sia vetture molto apprezzate sia modelli che hanno suscitato critiche e scherzi tra gli appassionati. In questa classifica vengono elencate le dieci Fiat considerate le meno riuscite dal punto di vista estetico e di design. La lista analizza le auto che, per vari motivi, sono state spesso oggetto di battute e commenti negativi nel tempo. Viene così fatta luce su alcuni modelli che hanno lasciato il segno per motivi diversi rispetto alle loro caratteristiche.

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FIAT ha prodotto alcune auto bellissime e iconiche. ma anche parecchi modelli che gli italiani hanno preso in giro per decenni. Il problema è che FIAT spesso cercava di: spendere poco,. piacere a tutti,. inventarsi segmenti strani,. oppure inseguire mode del momento.. E certe volte il risultato era decisamente discutibile. 1. Fiat Multipla. La regina assoluta delle auto brutte. Probabilmente una delle auto più famose al mondo quando si parla di design controverso. Quel famoso “secondo piano” sotto il parabrezza sembrava: un gonfiore,. una visiera,. un errore di rendering 3D.. Eppure era geniale: spaziosissima,. super pratica,. comodissima.. Oggi è quasi un’icona pop. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Le 10 Fiat più brutte di sempre, classifica completa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le 10 Audi più brutte di sempre, ecco la classificaAudi ha quasi sempre puntato su design sobri e “puliti”, quindi le sue auto raramente vengono definite davvero brutte. Le 10 Citroen più brutte di sempre, ecco la classificaCitroën è un marchio particolare: quando prova a essere normale spesso perde fascino, ma quando osa… divide il pubblico in modo feroce. Le 7 auto italiane più belle degli anni '90 per Top Gear: Fiat Coupé, Alfa Romeo GTV e...Top Gear elegge le auto italiane più belle anni '90: tra queste spiccano modelli di Fiat, Alfa Romeo, Ferrari e Lamborghini. auto.everyeye.it