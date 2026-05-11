Le 10 Audi più brutte di sempre ecco la classifica

Recentemente è stata pubblicata una classifica delle dieci Audi considerate meno riuscite dal punto di vista estetico. Di solito, il marchio tedesco predilige linee semplici e pulite, e questa lista raccoglie quei modelli che, per vari motivi, sono stati giudicati meno gradevoli. La selezione include vetture di diverse epoche, che hanno suscitato reazioni contrastanti tra appassionati e addetti ai lavori.

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