Le 10 Audi più brutte di sempre ecco la classifica
Recentemente è stata pubblicata una classifica delle dieci Audi considerate meno riuscite dal punto di vista estetico. Di solito, il marchio tedesco predilige linee semplici e pulite, e questa lista raccoglie quei modelli che, per vari motivi, sono stati giudicati meno gradevoli. La selezione include vetture di diverse epoche, che hanno suscitato reazioni contrastanti tra appassionati e addetti ai lavori.
Audi ha quasi sempre puntato su design sobri e “puliti”, quindi le sue auto raramente vengono definite davvero brutte. Però proprio questa ossessione per la sobrietà ha prodotto alcuni modelli considerati: anonimi,. sproporzionati,. troppo pesanti,. o semplicemente senza personalità.. Ecco le Audi più criticate esteticamente dagli appassionati. 1. Audi A2. Forse la Audi più discussa di sempre. Tecnicamente era avanti anni luce: carrozzeria in alluminio,. consumi bassissimi,. aerodinamica eccellente.. Ma il design sembrava un elettrodomestico futurista: tetto altissimo,. proporzioni “a ovetto”,. coda corta e goffa.. Negli anni 2000 moltissimi la trovavano orrenda.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Multi SubFrom Exiled Prince to Emperor of All Nations!
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