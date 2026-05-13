Sul fronte automobilistico, alcune Citroën sono passate alla storia per aver suscitato forti reazioni tra appassionati e critici. Una classifica recente ha raccolto le dieci versioni considerate meno riuscite del marchio francese, evidenziando come alcune scelte stilistiche abbiano diviso l’opinione pubblica. Il marchio si distingue per la sua capacità di osare, anche se non sempre i risultati sono stati apprezzati da tutti.

Citroën è un marchio particolare: quando prova a essere normale spesso perde fascino, ma quando osa. divide il pubblico in modo feroce. Molte delle Citroën considerate “brutte” sono in realtà auto stranissime, futuristiche o volutamente anti-convenzionali. Ed è proprio questo il bello del marchio. 1. Citroën Ami. Forse il caso più estremo. Tecnicamente è una microcar elettrica urbana, ma il design sembra: un elettrodomestico,. un giocattolo,. o un concept unfinished.. Caratteristiche che fanno discutere: simmetria davantidietro,. ruote minuscole,. superfici piattissime,. proporzioni da cubo.. Molti la trovano orrenda. Altri la adorano proprio perché sembra uscita da un cartone animato futurista.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Le 10 Citroen più brutte di sempre, ecco la classifica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Le 10 Audi più brutte di sempre, ecco la classificaAudi ha quasi sempre puntato su design sobri e “puliti”, quindi le sue auto raramente vengono definite davvero brutte.

Le 10 BMW Più brutte di sempre. La classifica aggiornataBMW ha avuto un problema particolare negli ultimi 20 anni: molte sue auto non sono state giudicate “brutte” in senso classico, ma considerate...

Si parla di: Le 10 Citroen più brutte di sempre, ecco la classifica; Le 10 Audi più brutte di sempre, ecco la classifica.

Stellantis ha rimosso dalla sua gamma le Peugeot Partner e Citroën Berlingo e ha confermato il lancio della Partner Rapid importata dal Brasile. reddit

Le 10 Citroen più brutte di sempre, ecco la classificaCitroen: scoprite da noi la classifica dei modelli del brand francese più brutti di sempre. ecco le informazioni ... ilgiornaledigitale.it