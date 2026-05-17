L' avvertimento via Whatsapp le 15 coltellate e il vocale choc | Se non sei morta torno ad ucciderti

Una donna ha ricevuto un messaggio su WhatsApp contenente un avvertimento e un vocale minaccioso. Nel messaggio, si sente una frase che mette in discussione la possibilità di passare l’estate in tranquillità, con un tono aggressivo. Successivamente, è stato riferito che la vittima è stata colpita da quindici coltellate durante un episodio di violenza. La conversazione si conclude con un messaggio che minaccia di tornare a uccidere se la donna non muore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui