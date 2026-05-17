L' avvertimento via Whatsapp le 15 coltellate e il vocale choc | Se non sei morta torno ad ucciderti
Una donna ha ricevuto un messaggio su WhatsApp contenente un avvertimento e un vocale minaccioso. Nel messaggio, si sente una frase che mette in discussione la possibilità di passare l’estate in tranquillità, con un tono aggressivo. Successivamente, è stato riferito che la vittima è stata colpita da quindici coltellate durante un episodio di violenza. La conversazione si conclude con un messaggio che minaccia di tornare a uccidere se la donna non muore.
"Se tu pensi che passerai quest'estate ti sbagli, la passeremo io e te, la passiamo sopra da Dio hai capito, te l'ho detto, preparati di passare la tua estate da Dio”. Nella mente di Tariq El Mefeddel, 46enne di origini marocchine, il femminicidio della ex fidanzata Hayat Fatimi prendeva corpo da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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