Senigallia Leonardo Calcina suicida a 15 anni lo spettro dei bulli Il giudice | Riaprite le indagini Vocale WhatsApp sotto verifica

A Senigallia sono state riaperte le indagini sulla morte di Leonardo Calcina, il quindicenne che si è suicidato nell’ottobre 2024 a Montignano. Il giudice ha richiesto di approfondire le circostanze e ha ordinato di verificare un messaggio vocale su WhatsApp. La vicenda ha riacceso il dibattito sul ruolo del bullismo tra i ragazzi e sulla necessità di chiarimenti sulle modalità che hanno portato alla tragedia.

SENIGALLIA - Riaperte le indagini per la morte di Leonardo Calcina, il 15enne che si era tolto la vita nell'ottobre 2024 a Montignano. La famiglia, tramite il proprio legale, si era opposta al decreto di archiviazione del fascicolo contro ignoti per atti persecutori, emesso dalla procura. Secondo i genitori molti aspetti non erano stati approfonditi, per questo motivo hanno chiesto e ottenuto di indagare ancora. Adesso non solo riprenderanno le indagini, sempre contro ignoti, ma si estenderanno anche al reato di istigazione al suicidio. «Il Tribunale dei minori in persona del dottor Cutrona ha praticamente riaperto le indagini sul...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Senigallia, Leonardo Calcina suicida a 15 anni. lo spettro dei bulli. Il giudice: «Riaprite le indagini». Vocale WhatsApp sotto verifica Notizie correlate Leggi anche: Studente suicida a Senigallia, la famiglia: “Circolava audio Whatsapp con insulti”. Riaperte le indagini per mancata notifica dell’archiviazione Leonardo Calcina, nuove indagini su bullismo e istigazione al suicidio: possibile svolta con i nomi dei compagni di scuolaAncona, 29 aprile 2026 – A distanza di oltre un anno dall’archiviazione, il caso di Leonardo Calcina torna al centro della scena giudiziaria. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Senigallia, Leonardo Calcina suicida a 15 anni. lo spettro dei bulli. Il giudice: Riaprite le indagini. Vocale WhatsApp sotto verifica; Si riapre il caso Calcina, 15enne morto suicida: la famiglia punta al bullismo scolastico - VIDEO. Senigallia, Leonardo Calcina suicida a 15 anni. lo spettro dei bulli. Il giudice: «Riaprite le indagini». Vocale WhatsApp sotto verificaSENIGALLIA - Riaperte le indagini per la morte di Leonardo Calcina, il 15enne che si era tolto la vita nell'ottobre 2024 a Montignano. La famiglia, tramite il proprio legale, si era opposta ... corriereadriatico.it Senigallia, Leonardo Calcina morto a 15 anni: la Procura riapre le indagini per stalking e istigazione, cellulari sequestrati ai 4 presunti bulliSENIGALLIA - La procura dovrà riaprire le indagini sulla morte di Leonardo Calcina, il 15enne di Senigallia che si è tolto la vita nell'ottobre del 2024 usando la ... corriereadriatico.it A distanza di oltre un anno dall’archiviazione, il caso di Leonardo Calcina torna al centro della scena giudiziaria - facebook.com facebook