Marco Cossi Samuele Donadello indagato per l' omicidio Le 15 coltellate per affari legati ad un food truck

Samuele Donadello, 47 anni, è stato messo sotto inchiesta per l’omicidio di Marco Cossi, 48 anni. La vittima è stata trovata con circa quindici ferite da coltello in un sottopassaggio di Brusegana. L’indagine ha collegato l’episodio a questioni di natura commerciale legate a un food truck. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto e le eventuali responsabilità di Donadello.

PADOVA - Samuele Donadello, di 47 anni, è indagato per l'omicidio volontario di Marco Cossi, il 48enne ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio di Brusegana nella notte tra domenica e lunedì, 20 e 21 aprile. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati dopo interrogatorio durato una decina di ore nella questura euganea alla presenza del capo della squadra mobile, Immacolata Benvenuto, e del pm che segue l'inchiesta. Secondo quanto si è appreso in ambienti giudiziari il movente è da ricondurre a questioni di affari societari. Donadello, infatti, aveva concordato con Cossi l'avvio di un food truck.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Marco Cossi, Samuele Donadello indagato per l'omicidio. Le 15 coltellate per affari legati ad un food truck Notizie correlate Marco Cossi ucciso con 15 coltellate, il sospettato da solo in Questura: l'interrogatorio durato oltre 10 orePADOVA - C’è un sospettato per l’omicidio di Marco Cossi, il 48enne di Selvazzano, alle porte di Padova, ucciso tra domenica e lunedì con oltre... Marco Cossi ucciso a coltellate: c'è un sospettato. Interrogatorio in corsoPADOVA - C'è un sospettato per l'omicidio di Marco Cossi, il 48enne morto nella tarda serata di domenica 19 aprile dopo essere stato accoltellato in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: UCCISO A COLTELLATE | Il sospettato interrogato per ore, ma nessuna accusa formale; Ucciso con 15 coltellate, il mistero dell’amico Samuele: Da due giorni non risponde; Svolta nel delitto di Brusegana: ha confessato l'amico Samuele Donadello; Ucciso a coltellate a Padova, indagato amico e socio in affari. Marco Cossi, Samuele Donadello indagato per l'omicidio. Le 15 coltellate per affari legati ad un food truckPADOVA - Samuele Donadello, di 47 anni, è indagato per l'omicidio volontario di Marco Cossi, il 48enne ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio di Brusegana nella notte tra ... ilgazzettino.it Marco Cossi ucciso a coltellate: fermato per omicidio volontario il socio in affari. «Dovevano aprire un food truck»Un uomo, Samuele Donadello, 47 anni, è indagato per omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova ... leggo.it +++ OMICIDIO COSSI, LA SVOLTA: SI COSTITUISCE L'AMICO +++ Samuele Donadello indagato a piede libero per l’uccisione di Marco Cossi dopo che martedì 21 aprile ha risposto per oltre dieci ore alle domande degli investigatori. Da chiarire ancora il mo - facebook.com facebook Padova, ancora senza volto il killer di Marco Cossi. Ieri interrogata una persona per tutto il giorno. Non si sa chi sia né il suo eventuale coinvolgimento nel delitto. x.com