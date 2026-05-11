Lavori per migliorare l' acquedotto | giovedì sospensione idrica di otto ore
Giovedì, nell’abitato di Oria, verranno effettuati lavori di manutenzione sull'acquedotto, che comporteranno una sospensione dell’erogazione idrica della durata di otto ore. L’intervento è stato programmato dall’azienda incaricata della gestione delle risorse idriche e riguarda specificamente alcune zone della città. La sospensione è prevista durante le ore diurne e si rende necessaria per consentire i lavori di miglioramento del sistema di distribuzione.
ORIA - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Oria. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere idriche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 14 maggio.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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