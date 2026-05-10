Altri soldi per correggere i lavori

A circa due anni dalla conclusione dei lavori di riqualificazione di piazza Giacomo Leopardi, a Castorano, si è aperta una discussione riguardo ai fondi stanziati per ulteriori interventi di sistemazione. La questione riguarda i finanziamenti pubblici destinati a correggere o migliorare le opere già realizzate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cicconi. La vicenda ha suscitato reazioni tra cittadini e opposizioni.

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A quasi due anni dalla conclusione dei lavori di riqualificazione di piazza Giacomo Leopardi, a Castorano esplode la polemica sui nuovi interventi finanziati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cicconi. A puntare il dito contro sono i consiglieri comunali Luca Marcelli e Luigi Ficcadenti del gruppo Progressisti per Castorano. "Secondo quanto riportato nella determina dell’Ufficio Tecnico 78 del 4 marzo 2026, il Comune utilizzerà ulteriori 57mila euro, derivanti dal ribasso d’asta, per opere di completamento e correzione relative al progetto di rigenerazione urbana finanziato con fondi Pnrr e sisma 2009-2016, dal valore complessivo di circa 910mila euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Altri soldi per correggere i lavori" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video My Exact Trading Setup to Front-Run the Crypto Market Notizie correlate Buttati altri soldi nei film. Ma è Giuli o Franceschini?Il ministro si straccia le vesti per il mancato finanziamento del documentario su Regeni, spara a zero sulle «sue» commissioni cinema, stanzia altri... "Dallo Stato soldi solo per i progetti e non per i lavori""Per le scuole lo Stato finanzia solo i progetti ma non i cantieri: senza una programmazione si spreca tempo".