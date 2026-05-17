L' auto si incastra sotto un camion | così un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente in autostrada
Nella notte di domenica 17 maggio, lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane di 22 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo su cui viaggiava si è incastrato sotto un camion, provocando danni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.
Un tragico incidente avvenuto lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli nella notte di domenica 17 maggio è costato la vita a un ragazzo di 22 anni. Lo schianto, che ha coinvolto in tutto sei veicoli, si è verificato intorno alle 2 nel tratto compreso nel territorio comunale di Villanova del Sillaro. 🔗 Leggi su Today.it
Camion incastrato sotto il ponte di Contrada Stazione a San Salvo Marina
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