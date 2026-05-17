Lautaro Martinez e l’obiettivo capocannoniere | il Toro insegue il mito di Giuseppe Meazza

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, sta cercando di superare il record di gol del club e diventare il miglior marcatore nella storia nerazzurra. L’obiettivo personale si lega anche alla volontà di ottenere il titolo di capocannoniere della stagione. La squadra si prepara alle ultime partite di campionato con l’intenzione di sostenere questa ambizione. Martinez ha già dimostrato di essere un elemento chiave nella fase offensiva, contribuendo con diversi gol stagionali.

di Lorenzo Vezzaro Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter punta al primato dei gol per entrare definitivamente nella storia del club nerazzurro. Quando sembra che non ci sia più niente da conquistare, è proprio quello il momento in cui il possedere una certa mentalità porta a imporsi nuovi traguardi. Dopo aver vinto lo Scudetto e la Coppa Italia, nessuno pensi che Lautaro Martinez si possa considerare un giocatore sazio: dopo il doppio trofeo e la doppia soddisfazione di squadra, negli ultimi centottanta minuti della stagione restano le statistiche personali e i numeri individuali, stagionali e di carriera, da poter aggiornare. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per il capitano nerazzurro è ormai una pura questione di gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

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