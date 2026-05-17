L’aula ascolta i ragazzi idee e proposte per la città Il Consiglio apre ai giovani | Non è una passerella

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Bellaria Igea Marina si prepara ad ascoltare i giovani, che presenteranno idee e proposte per la città. L’iniziativa, annunciata dal presidente dell’assemblea, mira a coinvolgere i ragazzi senza trasformare l’incontro in una semplice passerella. Francesco Grassi ha specificato che l’obiettivo non è raccogliere una lista di desideri, ma creare uno spazio di confronto reale tra amministrazione e giovani. La seduta si terrà domani, con l’intento di coinvolgere attivamente la comunità giovanile.

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"Non vogliamo una banale lista dei desideri". Francesco Grassi sceglie parole nette per spiegare il senso della seduta di domani: il Consiglio comunale di Bellaria Igea Marina aprirà le porte ai ragazzi, ma non per una passerella. Alle 17.15 in prima convocazione, alle 18 in seconda, l’aula accoglierà il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze in seduta aperta. I più giovani porteranno davanti all’assemblea il lavoro svolto in questi mesi: idee, criticità e il racconto di cosa significhi rappresentare i propri coetanei. Il Consiglio dei ragazzi, istituito alla fine del 2025 grazie al percorso condiviso tra Comune e istituto Rita Levi Montalcini, è nato per dare agli studenti un luogo vero di confronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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