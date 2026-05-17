L’aula ascolta i ragazzi idee e proposte per la città Il Consiglio apre ai giovani | Non è una passerella

Il Consiglio comunale di Bellaria Igea Marina si prepara ad ascoltare i giovani, che presenteranno idee e proposte per la città. L’iniziativa, annunciata dal presidente dell’assemblea, mira a coinvolgere i ragazzi senza trasformare l’incontro in una semplice passerella. Francesco Grassi ha specificato che l’obiettivo non è raccogliere una lista di desideri, ma creare uno spazio di confronto reale tra amministrazione e giovani. La seduta si terrà domani, con l’intento di coinvolgere attivamente la comunità giovanile.

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