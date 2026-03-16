A Bollate, gli adolescenti e i preadolescenti hanno scritto lettere intitolate “Ciò che vorrei dirvi davvero”, parte di un progetto chiamato “Lettere ai grandi”. La città ha deciso di ascoltare le loro parole, creando uno spazio di confronto diretto tra giovani e adulti. L’iniziativa coinvolge i ragazzi che esprimono pensieri e desideri attraverso le loro lettere, mentre la comunità si prepara ad accoglierli.

Si intitola “Lettere ai grandi. Ciò che vorrei dirvi davvero“ è un percorso dove adolescenti e preadolescenti scrivono e la città di Bollate si mette in ascolto. Il progetto che mette al centro la voce dei più giovani e il dialogo con gli adulti coinvolge studenti delle scuole medie e superiori del territorio, studenti bollatesi che frequentano i percorsi di pastorale giovanile negli oratori della città, docenti e genitori. Promosso dall’assessorato alle politiche educative e giovanili in collaborazione con i consiglieri comunali Samuele Marazzi e Gloria Caccavale, alla realtà pastorale cittadina, al Consultorio Familiare di Bollate e alle... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lettere ai grandi. I ragazzi scrivono: "La città ascolta"

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Purtroppo l'ho trovata scadente. Alcune lettere devi perforare tre volte perché escano definite. La O si - facebook.com facebook

Migliaia di chilometri, tante stazioni, due sole lettere: Sì. Il viaggio delle “Frecce per il Sì” si chiude a Roma con l’intervento del nostro Segretario Nazionale. Sì a una Giustizia giusta. Sì a una magistratura libera dalle correnti. Sì al Referendum del 22 e 23 marz x.com