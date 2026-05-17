L’attaccante più decisivo della Serie A che a dicembre non ci giocava
Donyell Malen, attaccante tra i più prolifici della Serie A, ha iniziato la stagione con poche aspettative, arrivando a gennaio senza molto clamore. Da allora, ha segnato 13 gol, contribuendo in modo deciso alle prestazioni della sua squadra. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione, anche se il suo arrivo era stato poco pubblicizzato. Malen ha dimostrato di essere un elemento importante per la rosa, portando un contributo rilevante sotto il profilo realizzativo.
Da quando è arrivato alla Roma, lo scorso gennaio, l’attaccante olandese Donyell Malen ha segnato 13 gol in 16 partite: è un numero che, insieme a tanti altri, dice molto, sia sull’impatto che è riuscito ad avere sulla Serie A sia su come ha cambiato la Roma. C’è chi per qualità e movimenti lo ha paragonato addirittura al formidabile attaccante brasiliano Ronaldo, detto non a caso “il Fenomeno”; e chi invece ha spiegato le sue prestazioni sottolineando il basso livello della Serie A, un campionato considerato poco spettacolare e dalle partite lente e noiose. È in parte vero, ed è un argomento che spesso si utilizza per ridimensionare le... 🔗 Leggi su Ilpost.it
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